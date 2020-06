Amiu, l’Ecovan torna in tutte le piazze (46)

A partire da lunedì 29 giugno AMIU ripristina il calendario completo del servizio Ecovan+. I consueti camioncini dedicati alla raccolta dei rifiuti ingombranti, degli elettrodomestici e dei rifiuti pericolosi di origine domestica, torneranno così a presidiare tutti i quartieri genovesi come prima dell’emergenza Coronavirus.

I cittadini li troveranno nei diversi quartieri – da lunedì a sabato, sia al mattino che al pomeriggio – in 46 postazioni diverse.

La novità è l’aggiunta al calendario di una nuova postazione in piazza Remondini, zona San Martino, in cui il camioncino stazionerà ogni sabato dalle ore 7:30 alle 11.

Questo punto di ritiro sarà attivo già da domani – sabato 27 giugno – con l’orario previsto dal calendario (7:30 – 11).

“L’Ecovan+ permette ad Amiu di arrivare in tutte le zone della città, con un servizio puntuale, gratuito e da sempre apprezzato dai cittadini – ha sottolineato il direttore generale AMIU, Tiziana Merlino -. Per questo, dopo il periodo più complicato dell’emergenza Covid, abbiamo deciso non solo di ripristinare il calendario tradizionale ma di ampliarlo con una nuova postazione a disposizione dei cittadini nel Municipio Medio Levante, per la precisione a San Martino, zona in cui c’era necessità di avvicinare maggiormente il servizio ai residenti”.

I camioncini Ecovan+ sono presidiati da operatori AMIU incaricati della gestione e dell’assistenza sui rifiuti consegnati. Tutto quanto raccolto è avviato al recupero e riciclo in impianti specializzati e, qualora non sia possibile, smaltito nel pieno rispetto delle normative, dell’ambiente e della salute.

Il calendario completo con giorni, orari e postazioni degli Ecovan+ si può consultare sul sito www.amiu.genova.it/servizi/ecovan e sulla pagina Facebook di Amiu.

Anche Ecovan+, come le tre isole ecologiche cittadine di Prà, Pontedecimo e Staglieno, permette di accumulare punti e usufruire di uno sconto fino a 20 euro sulla bolletta TARI annuale.

Alcuni esempi di rifiuto ingombrante: mobile, armadio, sedia, tavolo o tavolino, comò o comodino, pensile o scaffale, rete letto, materasso, scarpiera, porta o persiana, asse da stiro, bicicletta, paio di sci, scala, stendibiancheria, passeggino, carrozzina.

Alcuni esempi di elettrodomestici (RAAE – Rifiuti da Apparecchi elettrici ed elettronici): forni a microonde, televisore, computer, monitor, stampante, modem, telefonini, tostapane, asciugacapelli, frullatore, ferro da stiro, robot da cucina, consolle videogiochi, lettori dvd, videoregistratore, telecomando. L’Ecovan+ ritira anche elettrodomestici come frigorifero, lavatrice, lavastoviglie.

Alcuni esempi di rifiuto pericoloso: batteria auto o moto, olio da cucina o per frittura, pile usate di ogni tipo (stilo, torcia, pastiglia), vernici e solventi, pitture, sverniciatori, acidi, diluenti, collanti, stucchi, sigillanti, smacchiatori, lucidanti, antiruggine, farmaci scaduti.





