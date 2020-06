Domani verrà rimosso il vecchio ponte ferroviario in disuso sopra via Fillak

In mattina verrà smontata la travata metallica Feltrinelli. Strada già chiusa dalle 7 alle 19 per i lavori del ponte

I lavori non avranno impatto sulla circolazione ferroviaria e sarà sfruttata la chiusura di via Fillak (dalle 7 alle 19) per i lavori del ponte.

Di tratta di una travata del 1916, ormai in cattivo stato di conservazione, su una linea in disuso da oltre 30 anni. Sarà rimossa e posizionata al Campasso in attesa degli studi della Sovrintendenza per le sue valutazioni e indicazioni.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...