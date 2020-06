Da lunedì riapre il Cup, ma non si tornerà alla normalità fino a settembre

Per minimizzare e ridurre la diffusione del virus Sars-Cov2, saranno adottate tutte le misure generali di prevenzione con un conseguente aumento dei tempi necessari di esecuzione per le singole prestazioni

Dal 22 giugno, anche in Asl3 sarà possibile prenotare nuovamente esami e visite tramite il CUP, Centro Unico di Prenotazioni. Tutti i cittadini iscritti al Servizio Sanitario Nazionale che hanno la relativa richiesta del medico possono richiedere visite ed esami specialistici.

Per la prenotazione, i canali disponibili saranno: call center (800 098 543, da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 18 e apertura straordinaria sabato 27 giugno, dalle 8 alle 13), studi dei Medici di Medicina Generale e farmacie (che aderiscono al circuito CUP). Restano temporaneamente sospese le prenotazioni presso gli sportelli nei Distretti. Non sarà quindi possibile al momento recarsi nelle strutture per prenotare.

MODALITÀ PRENOTAZIONE TRAMITE CUP

Le prestazioni indifferibili, ovvero quelle con classe di priorità U (urgente), laddove gestite tramite CUP regionale, e quelle con priorità B (breve, entro 10 giorni) potranno essere nuovamente prenotate direttamente dal cittadino attraverso il CUP: per il momento, i medici di medicina generale manterranno la possibilità di prenotare direttamente queste prestazioni, come previsto durante la fase emergenziale Covid.

Sarà inoltre prenotabile l’attività specialistica ambulatoriale con classe di priorità D (Differibile) e P (Programmabile) di tutte le specialità.

Si ricorda che l’apertura del CUP sarà graduale, si prevede un ritorno a un regime erogativo normale entro il mese di settembre.

Resta sospeso l’accesso diretto alle prestazioni di specialistica ambulatoriale, compreso l’accesso ai centri prelievo che avverrà solo su prenotazione tramite CUP (eccetto per le donne in stato di gravidanza e per il controllo delle terapie anticoagulanti per i quali è previsto l’accesso diretto).

I prelievi a domicilio invece andranno prenotati attraverso i Distretti contattando i numeri al link: http://www.asl3.liguria.it/component/publiccompetitions/document/10607-punti-prelievo.html?view=document&id=10607:punti-prelievo&Itemid=144

Per eventuali criticità e segnalazioni sarà possibile contattare il numero verde gratuito 800 185055 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15 fino al 26 giugno; dal 29 giugno con orario esteso sino alle 18.

Tutte le informazioni aggiornate sono disponibili su www.asl3.liguria.it<https://mail.liguriadigitale.it/owa/redir.aspx?REF=NbUIO9avea_3Uvg54rPjJU1n8kFWBHAEwGor47EOBSExqw95TxTYCAFodHRwOi8vd3d3LmFzbDMubGlndXJpYS5pdA..>

Galliera

Per quanto riguarda il sistema di prenotazione per gli accessi al Centro Prelievi del Laboratorio di Analisi con inizialmente 8 prenotazioni/ora, gradualmente passerà a 20 prenotazioni/ora.

L’Ospedale è in primo luogo impegnato nel richiamare e ricollocare prima possibile tutti gli utenti che non hanno potuto fruire delle prestazioni prenotate nel periodo intercorso dal 10 marzo ad oggi. Per fare ciò rispettando le regole di distanziamento e riduzione dell’affollamento, stiamo dal 4 giugno rivedendo tutte le disponibilità di posti negli ambulatori dell’Ospedale. Inevitabilmente abbiamo dovuto in parte ridurre l’offerta e al contempo sospendere provvisoriamente molte prenotazioni già in essere da qui alle prossime settimane proprio per offrire l’opportunità di essere visitati a coloro che attendono da più tempo.

Si invitano gli utenti a suo tempo prenotati (sia dal 10 marzo che da oggi in avanti) di attendere una chiamata/contatto diretto da parte dalle nostre segreterie ambulatoriali prima di recarsi a visita o ad effettuare la prestazione. Il contatto telefonico si rende necessario anche per poter espletare delle attività di pre-triage sulle condizioni generali dell’interessato. Nel dubbio, per informazioni, sarà possibile contattare l’URP o i numeri telefonici di riferimento per singola Struttura che saranno evidenziati nei prossimi giorni sul sito del Galliera .

Molte attività potranno essere espletate dai medici degli ambulatori anche attraverso modalità di assistenza “a distanza”, tramite telefonata o videochiamata ove possibile, senza corresponsione di ticket o altro pagamento, evitando peraltro di doversi recare preso gli ambulatori.

Sono state avviate infatti, sin da aprile, attività recupero delle prenotazioni e riorganizzazione di spazi laddove è risultato possibile effettuare una assistenza “a distanza” con modalità di teleconsulto, senza dover confermare la presenza fisica della persona presso gli ambulatori. Ciò è stato attuato dalla maggior parte delle strutture di area medica, in particolare per le Strutture di Neurologia e Geriatria. Per mera esemplificazione, quest’ultima Struttura ha contattato e gestito a distanza quasi 200 utenti/prestazioni fino ad oggi.

Si fa presente che condizione necessaria per la riapertura della maggior parte degli ambulatori è stato l’allestimento del triage in ingresso presso la portineria di S. Filippo (via Volta 6) e la definizione dei percorsi in entrata/uscita dall’ospedale. L’accesso alle strutture avverrà secondo i protocolli di sicurezza previsti in questa fase.

Le attività correlate ai pazienti oncologici (SC Oncologia, Radioterapia, Medicina Nucleare) non sono state mai interrotte anche ricorrendo all’accesso su chiamata diretta o prescrizione di impegnativa con Priorità “U” o “B” da parte dei MMG. Medesimo comportamento si è tenuto per gli ambulatori afferenti all’area ostetrica, chirurgica, radiologica e di laboratorio, sempre per le prestazioni “U” e “B”.

Dal 4 giugno sono stati riattivati gli ambulatori del padiglione C (Oculistica, Oculistica Oncologica, Otorinolaringoiatria, Ortopedia delle Articolazioni, Centro della Terapia Antalgica, Centro della Chirurgia della Mano). Presso l’ingresso di corso Mentana è stata posizionata una postazione di triage sanitario e una postazione della S.C. Macroarea per l’eventuale registrazione amministrativa e pagamento ticket. Sempre dal 4 giugno, è stata progressivamente riavviata l’attività della S.C. Dermatologia che ad oggi può già disporre di prestazioni aperte a CUP.

Come già richiamato, molti pazienti sospesi dal 10 marzo scorso sono stati richiamati e riprenotati ove possibile, a far data dal 4 giugno per gli ambulatori delle Strutture allocate nel Pad. C (vedi sopra). Ad oggi, la maggior parte (tra il 70% ed il 90%) dei pazienti rimasti in sospeso sono già stati richiamati e ricollocati. Nelle prossime settimane, dai primi di luglio, relativamente a queste strutture si verificherà di disporre sia il recupero del pregresso che la riapertura dei posti per le agende a CUP Metropolitano.

I pazienti sono stati “pre-triagati” tutti telefonicamente prima di ricollocarli.

Per le altre strutture, le date di riavvio e recupero del pregresso sono state successivamente (ed ancora sono in corso) concordate e comunicate a CUP Liguria per le variazioni, secondo un programma progressivo e scaglionato.

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE TRAMITE CUP

A partire dal 22 giugno e la prima metà di luglio, e comunque quanto prima possibile, saranno riaperti e attivi su CUP Metropolitano diversi slot di prenotazione relativi a:

– ecografie Ginecologiche

– Rx tradizionale

– Radioterapia

– Neuro RM

– visite cardiologiche con ECG

– visita Medicina Nucleare

– PET globale corporea

– visita dermatologica

– visita gastroenterologia

– visita terapia antalgica

– visita chirurgia generale e coloproctologica

– monitoraggio holter

– visita fisiatrica

Vi sarà dunque una ulteriore progressiva riapertura delle agende ARP (follow up e presa in carico successive a prima visita/prestazione) e prime visite/prestazioni gestite direttamente da sistema Metropolitano dai primi di luglio fino agli inizi di settembre.

