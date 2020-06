Si rompe tubo della Sigemi, gasolio in via Romairone e nel torrente

Da pochi minuti un tubo della ditta Sigemi contenente gasolio si è rotto e la sostanza si sta riversando in via Romairone e nel torrente Polcevera.

Sul posto stanno affluendo più pattuglie e il nucleo Ambiente del reparto Sicurezza Urbana della Polizia Locale, oltre ai Vigili del fuoco.

In conseguenza della perdita via Semini è stata chiusa al traffico. Si stanno formando lunghe code.

Il servizio Amt è limitato a Bolzaneto sia per il 7 sia per il 63. Al momento, Pontedecimo è isolato.



Articolo in aggiornamento

