Elisoccorso, il consiglio comunale vota all’unanimità la richiesta di contratto di 5 anni ai Vvf

Il documento approvato da tutti i consiglieri impegna il sindaco e la giunta a farsi portavoce con Regione e gli altri Comuni liguri presso il i ministero dell’Interno per aprire un tavolo nazionale con il Dipartimento Vvf

La convenzione elisoccorso con i Vigili del fuoco terminerà il 30 giugno. La parte di trasporto tra gli ospedali, per decisione dello stesso Dipartimento dei Vvf, dovrebbe andare in appalto a una società privata, ma il contratto non è ancora stato firmato. La società ha base a Villanova di Albenga, cioè in un punto decentrato della Regione.

L’ordine del giorno impegna il Sindaco a chieder al ministero dell’Interno di attivare un tavolo nazionale a cui chiamare il Dipartimento perché possa rivedere la propria decisione di privatizzare e conceda una nuova convenzione per 365 giorni all’anno, per almeno 5 anni, “all inclusive” di soccorso primario e secondario con l’elisoccorso degli stessi Vvf.

In copertina: foto di Antonio De Marco

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...