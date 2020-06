Bucci: “Entro domani scarifica e asfaltatura di via Semini”

Perdita di Gasolio, nel pomeriggio auto dirottate su San Cipriano e la strada della Guidovia. Il presidente del Municipio Valpolcevera Federico Romeo: <Criticità superata con la collaborazione del sindaco Emanuela Molinari e dell’azienda che opera nel cantiere di via Budulli che ha garantito il passaggio pedonale> senza il quale Pontedecimo non sarebbe stata raggiungibile a piedi

<C’è stata una perdita di gasolio, un incidente importante che ha portato allo sversamento di gasolio nebulizzato sulla strada e che ha intaccato anche l’argine – ha detto il sindaco Marco Bucci -. Sembra che non ci sia stato alcuno sversamento dentro al fiume, ma i tecnici stanno ancora verificando. L’asfalto va cambiato completamente. Attualmente la strada è aperta a senso unico alternato, entro domattina sarà aperta nei due sensi di marcia. La terra dell’argine sarà rimossa a cura di un’azienda incaricata dalla società proprietaria delle tubature dalle quali si è verificata la perdita>.

<Oggi c’è stata una collaborazione con Amt che ha fatto un lavoro straordinario – ha aggiunto Romeo -. Sul posto c’era anche la Polizia locale del IV Distretto che si è prodigata per risolvere i non facili problemi di viabilità>.

Presenti anche gli uomini del nucleo Ambiente del reparto Sicurezza Urbana della “Locale”, i tecnici Arpal, i vigili del fuoco che sono arrivati in pochi minuti.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...