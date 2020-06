Terminata la consegna di 5 mila mascherine Ffp2 e saturimetri dal Rotary alle Rsa genovesi

Sono stati consegnati in più tranche al consigliere delegato alla Protezione civile Sergio Gambino. Il Comune ha poi provveduto alla distribuzione alle Residenze sanitarie per anziani

L’iniziativa è dei dei Club genovesi Rotary e del Distretto 2032, che riunisce i Rotary Club della Liguria e delle province piemontesi di Alessandria, Asti e Cuneo.

«Siamo stati i primi – afferma Guido Maura, Presidente del Rotary Club Genova – a pensare alle RSA, agli anziani in difficoltà nelle strutture di assistenza, fornendo loro il modo di proteggersi e di monitorare i parametri principali nell’emergenza Coronavirus. Ringrazio tutti i Club genovesi, il Rotary Club Portofino, il Distretto e il Governatore Ines Guatelli per il generoso contributo, il Comune di Genova e il consigliere delegato alla Protezione Civile Sergio Gambino per il supporto logistico, l’Anaste e il presidente Niccolò Castellini per la collaborazione».

«È sempre fondamentale l’aiuto ed il contributo di Associazioni come il Rotary – dichiara Sergio Gambino, assessore alla Protezione Civile del Comune di Genova. È soprattutto grazie a loro che un’Amministrazione sa affrontare e superare momenti difficili come questi, con la certezza di poter guardare e progettare un futuro migliore per la nostra città al fianco dei più deboli e dei più bisognosi».

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...