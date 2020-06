Pegli, polemiche per la panchina pubblica trasformata nel dehors di un bar

Reale concessione del Comune, iniziativa autonoma del gestore o scherzo sì un buontempone? Pare sia tutto vero e su Facebook, nel gruppo di quartiere, infuriano le polemiche

C’è chi critica aspramente la scelta (l’admin del gruppo “Sei di Pegli se” ha dovuto cancellare alcuni commenti un po’ forti) e chi la difende, chi ne fa una questione di principio e chi chiede tolleranza a favore delle imprese che hanno subito i danni della chiusura causata dal Covid.

Gli spazi gratuiti sono garantiti dal decreto del Presidente del Consiglio che, dopo aver consultato Anci, ha dato il via libera, sempre nel rispetto del Codice della Strada, legge nazionale. Qui, in via Ravecca (strada a cui hanno accesso solo i mezzi di soccorso), i tavolini hanno già bloccato un’ambulanza.

Questo non è il caso della panchina di Pegli che, però, come ricordano alcuni cittadini, <viene usata regolarmente soprattutto da anziani>.

C’è già chi chiama i critici al boicottaggio del locale e chi suggerisce di aggiungere tavolini salvando capra e cavoli. Pare anche che il locale avesse chiesto di togliere le panchine per mettere, appunto, i tavolini.

La foto in copertina è quella apparsa sul gruppo di Pegli. Anche se è stata postata da un’altra persona, ci hanno riferito che l’originale è di Silvia Brocato, assessore municipale del Ponente a Scuola Cultura e Formazione, Biblioteche, Scuole Vespertine, Pari Opportunità e Politiche femminili

