A10: code fino all’una di notte e Arenzano bloccato dal traffico

I disagi per i lavori hanno riguardato, oltre la A10, anche la A26. Il primo comune a ponente di Genova è rimasto a lungo nella morsa del traffico anche perché i semafori, a una certa ora, sono diventati lampeggianti e passare agli incroci una missione impossibile

Ancora disagi in autostrada anche in piena notte a causa dei cantieri in autostrada.

Ad Arenzano le auto uscite dal casello hanno causato un ingorgo in piena notte anche a causa dei semafori che, vista l’ora, erano lampeggianti. Fino all’una si sono registrate code. Che succederà domani col traffico dei giorni feriali?





(Foto di Arenzano di Francesco Tringale)

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...