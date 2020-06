Nel fiume a Campo Ligure un ordigno della II Guerra mondiale

Il Comune: <Finita l’ispezione degli artificieri, domani la riunione in prefettura per organizzare il recupero dell’ordigno in sicurezza>

Si è conclusa ispezione da parte degli artificieri dell’esercito. Si tratta di un ordigno da 998,694 libbre (453 kg) risalente alla seconda guerra mondiale presumibilmente sganciato da aereo statunitense. Ne dà notizia il Comune di Campo Ligure. <Il dispositivo è stato messo in sicurezza e sarà mantenuta sorveglianza attiva h24 da parte delle forze dell’ordine – dicono all’Amministrazione Comunale -. Non c’è al momento alcuna necessità di blocco per la linea ferroviaria, che è stata già riattivata, e neppure della viabilità veicolare. Domani mattina alle 12, è convocato un incontro in Prefettura, a cui parteciperà il Sindaco, per valutare tempi e soluzioni dell’operazione di recupero>.

