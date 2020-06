Bus sostitutivo del treno, stipato e in ritardo. La protesta

La nostra lettrice Renata Robiglio è a bordo e ci invia le foto delle condizioni in cui sono costretti a viaggiare i passeggeri. Prevenzione Covid e sicurezza dei viaggiatori? Guardate le foto e decidete voi

Ore 17:30. <Mi trovo sul bus sostituivo del treno da Rossiglione a Genova – scrive Renata -. Il bus è strapieno con gente che sta viaggiando in piedi nel corridoio, con estremo pericolo in caso di brusche frenate. In teoria dovremmo arrivare a principe 17:40, ma siamo appena partiti da Rossiglione. In un momento in cui ci viene ricordato quanto sia importante la distanza interpersonale, vi mando la foto di come stiamo viaggiando…>. E nei le condividiamo con i lettori.







La signora renata aggiunge che <Il bus da Rossiglione ha fatto la statale per ritornare indietro a Ovada e prendere l’autostrada. Mi domando se non si potesse fare scendere tutti a Ovada e organizzare il bus da li. Sono con una donna anziana che si è dovuta trascinare dalla stazione di Rossiglione fino al distributore di benzina del paese – almeno 600 metri distante – luogo deputato da Fs come punto di raccolta dei passeggeri. Capisco che la bomba non era prevedibile, ma si poteva fare decisamente meglio>.

