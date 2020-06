Un buon segnale per il Turismo a Genova: oggi, per la prima volta, si segnalano code per accedere all’Acquario

Vero che, per adempiere alle misure di prevenzione, l’ingresso è rallentato e la quantità di accessi possibili è ridotto, ma è comunque confortante vedere che l’interesse dei turisti per le vasche del Porto Antico non è scemato.

L’Acquario è uno dei primi motori di attrazione turistica della nostra città.

