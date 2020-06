Uil Fp: «Polizia locale, stabilizzate i lavoratori assunti per l’emergenza Morandi»

La richiesta del segretario Uil Liguria Alfonso Pittaluga: <Dobbiamo stabilizzare i posti di lavoro. Non ci interessa la polemica, ci interessa il risultato>

Proprio oggi, con la chiusura della A12 e la paralisi del traffico, il tema è di grande attualità. Il sindacato ha sottolineato che nel prossimo futuro sarà necessario anche il controllo delle spiagge per il rispetto delle norme Covid.

Anna Guiducci ha spiegato che sono 120 gli agenti temporanei assunti e che basta un decreto nazionale per stabilizzare i precari.

Per Alfonso Pittaluga la selezione fatta per i lavoratori temporanei (test a crocette rispetto al test complesso anche fisico affrontato dai lavoratori a tempo indeterminato) è valida anche per la stabilizzazione sotto il profilo legale. Sotto il profilo tecnico, la Uil si mette a disposizione per trovare soluzioni.

Le assunzioni temporanee scadono al 31 dicembre.

