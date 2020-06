Rsa Santa Marta, il Nas acquisisce le cartelle mediche degli ospiti

Il nucleo dei Carabinieri ha agito su delega della Procura nell’ambito dell’indagine dell’alta mortalità nelle residenze per anziani in seguito alla pandemia Covid

Sono stati 29 i casi positivi nella Rsa di Quarto all’inizio di giugno. Le autorità, ufficialmente, hanno parlato nei giorni scorsi, semplicemente, di <qualche signora anziana contagiata> e messa sotto cura. Tutto sarebbe nato da una donna ricoverata al San Martino per una doppia frattura a tibia e perone, risultata negativa con doppio tampone e riportata in Rsa dopo le cure. Nella casa di riposo, però, avrebbe infettato ospiti e personale.

Sul “caso Covid-Rsa” indaga per epidemia colposa il pool Salute e lavoro della procura, guidato dal procuratore aggiunto Francesco Pinto. Indagati i direttori sanitari di sei strutture: Maurizio Frabetti della Anni Azzurri, Michela Bigolari della don Orione Paverano, Margherita Gastaldi della Camandolina, Margherita Garibaldi del Centro di riabilitazione, Arianna Bonfanti della S.Camillo e Cecilia Gallo della Torriglia.

