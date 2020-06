Gdf e Dogane intercettano 130 tonnellate di rifiuti pericolosi – VIDEO

Il materiale è stato individuato nel porto di Genova e stava per essere imbarcato verso il continente africano. 16 denunciati

L’operazione del II Gruppo della Guardia di Finanza di Genova, in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane, ha finalizzato una complessa attività di polizia doganale ed ambientale, durata circa 12 mesi, si è conclusa con l’individuazione di 6 furgoni e di 10 container contenenti oltre 130 tonnellate di rifiuti speciali e pericolosi e la denuncia all’autorità giudiziaria di 16 responsabili per i reati di spedizione illecita di rifiuti. In alcuni casi, laddove è stata accertata l’origine furtiva dei rifiuti (parti di automobili oggetto di furto, motori e componenti di motocicli, ecc), i responsabili sono stati denunciati anche per il reato di ricettazione.

Secondo le direttive dell’autorità giudiziaria, per non gravare sull’erario pubblico, i rifiuti intercettati venivano immediatamente smaltiti ad opera di ditte specializzate ed a spese degli stessi soggetti responsabili delle spedizioni illegali.

L’operazione Spedizioni Pericolose ha evidenziato come i rifiuti, soprattutto raee (rifiuti apparati elettrici ed elettronici), vengono consegnati da diversi operatori economici perlopiù italiani a piccoli gruppi organizzati composti da soggetti nordafricani, con il fine di eludere i previsti costi di gestione e smaltimento previsti dalla legge italiana.

Tali gruppi criminali, privi di qualsiasi autorizzazione ambientale, stipano i rifiuti in container o furgoni i quali vengono poi imbarcati su motonavi in partenza dal porto di Genova e diretti in Senegal, Marocco, Nigeria, Costa d’Avorio.

