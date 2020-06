Code in A12, A10 riaperta in ritardo di 42 minuti – VIDEO

Anche stamattina molte difficoltà per gli automobilisti che viaggiano in autostrada

A12: coda tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova est (direzione levante) per lavori. È sempre chiuso al traffico il bivio A12/A7 Milano-Genova provenendo da Livorno verso Genova. Entrata consigliata verso Genova: Genova Bolzaneto su A7 Milano-Genova. Uscita consigliata provenendo da Livorno: Genova Bolzaneto su A7 Milano-Genova.

A26: sempre chiuso il casello di Masone (fino alle 20:00 del 19/06/2020) in entrambe le direzioni per uno smottamento. Entrata consigliata verso Genova Voltri: Ovada. Entrata consigliata verso Gravellona Toce: Ovada.

Riaperto alle 6:42 il tratto di A10 compreso tra Genova Pra’ e Genova Pegli verso Genova. Al momento il traffico è regolare anche se fino alle 7 si è registrata coda tra Pegli e Aeroporto.

La riapertura, inizialmente programmata alle ore 6, è stata prolungata per consentire il completamento delle attività di ispezione condotte durante la notte all’interno della galleria Lupo.

