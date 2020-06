Prevista per oggi la riapertura dell’allacciamento A12/A7

La chiusura per i lavori nella galleria Rivarolo II ha causato ogni giorno code e disagi

È prevista entro oggi la riapertura della galleria Rivarolo II e, conseguentemente, dell’allacciamento A12/A7 per gli utenti provenienti da Sestri Lavante e diretti a Genova ovest, precedentemente chiuso per consentire gli interventi di manutenzione nel tunnel. A seguito dell’approfondito piano di ispezione, eseguito secondo le modalità condivise con il MIT e applicando i migliori standard di controllo internazionali, sono stati individuati nel fornice alcuni stati di degrado, non incidenti sulla tenuta statica della galleria e prevalentemente risalenti all’epoca della sua costruzione, prima degli anni ’80.

Per effettuare i relativi interventi di ripristino, all’interno della galleria hanno operato continuativamente per ogni turno circa 30 tecnici di ditte esterne specializzate, con il supporto del personale di Autostrade per l’Italia, per complessivi 15 giorni. Sono state utilizzate sei piattaforme insieme a escavatori, betoniere, mezzi jumbo per le perforature e a una pompa per le iniezioni di calcestruzzo.

LE ESENZIONI DEL PEDAGGIO ATTIVE SULLA RETE LIGURE

• Esenzione totale dal pagamento del pedaggio per transiti con origine/destinazione tra tutti i caselli dell’A7, da Vignole, a quelli dell’A12, fino a Lavagna, e viceversa; possono usufruire di tale agevolazione anche coloro che entrano dal casello di Sestri Levante;

• Esenzione totale dal pagamento del pedaggio per transiti con origine/destinazione dal casello di Ovada sull’A26, ai caselli dell’A10 da Genova Aeroporto a Varazze e viceversa: possono usufruire di tale agevolazione anche coloro che entrano dai caselli da Albissola e Celle Ligure;

• Esenzione totale del tratto da Ovada all’allacciamento dell’A26 con l’A10 per tutti i veicoli, indipendentemente dalla provenienza, che attraversano tale tratto, in entrambe le direzioni;

• Esenzione totale del tratto Genova Bolzaneto, Genova Ovest, Genova Est per tutti i veicoli, indipendentemente dalla provenienza, che attraversano tale tratto, in entrambe le direzioni.

