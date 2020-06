È scomparso Angelo Priano, il re della focaccia di Voltri

A Voltri era conosciuto come Giulin. Era uno dei tre fratelli, Giuseppe, Franco e, appunto, Angelo, che nel 1968 decisero di rilevare dalla famiglia Bruzzone la gestione della “bottega” di via Camozzini

<Proseguiamo con amore lungo il solco che hai lasciato: siamo il tuo passo saldo e sicuro nel futuro – dicono alla celeberrima pasticceria-focacceria di via Camozzini, nel quartiere dell’estremo ponente genovese -. Ogni volta che alzeremo le serrande e accenderemo le luci del negozio, sarai con noi… come con tutti coloro che varcando la soglia d’ingresso, non mancheranno mai di trovare nel nostro sorriso il tuo cuore di uomo buono>.

Il Santo Rosario verrà celebrato questa sera, giovedì 11 giugno, alle 18.30 presso la Chiesa SS. Nicolò ed Erasmo, Voltri

Il funerale verrà celebrato domani, venerdì 12 giugno, alle ore 14.30 presso la stessa Chiesa.

Verrà allestita domani mattina dalle ore 9.00 la camera ardente presso l’Arciconfraternita SS. Nicolò ed Erasmo in Voltri, piazza Saredo

Annunci

