L’incidente è avvenuto alle 16:30 ma l’intera viabilità dell’area è ancora paralizzata. Diverse sono le auto coinvolte, ma, per fortuna, si segnalano feriti in codice verde e codice giallo

Sul posto sta lavorando la polizia locale per cercare di tirare il traffico e sbloccare la situazione che si è ingolfata a causa dei molti veicoli incidentati. Traffico in crisi in via Tolemaide, via Duca D’Aosta, corso Torino e, in genere, in tutta la Foce.

Mi piace: Mi piace Caricamento...