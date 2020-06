Rissa in via San Lorenzo per “questione di donne”

È successo verso le 17 nella parte alta della strada, quasi in piazza Matteotti. È intervenuto il Reparto prevenzione crimine della Polizia di Stato

Tre cittadini albanesi e due cittadini marocchini si sono affrontati verso le 17 in mezzo ai passanti in via San Lorenzo, nel centro storico. Dopo il fuggi fuggi generale delle persone presenti sul posto, sono arrivati gli operatori del reparto Prevenzione crimine che stava dando vita al pattuglione del centro storico nella zona affidata alla Polizia di Stato.

Gli uomini che si sono affrontati sono stati fermati e portati in questura.

Pare che la lite sia nata per questioni legate a una donna.

