Rapina un negozio, lo distrugge, scappa e causa incidente

Il malvivente, fermato dalla Polizia di Stato, è un giovane di 33 anni. È scappato col furgone dell’attività commerciale. Nel sinistro sono rimasti coinvolti 7 veicoli e un autobus

Questo pomeriggio un italiano del 1987 ha commesso una rapina presso il negozio Abitare arredamenti di corso Europa. Si è presentato con volto travisato ma disarmato, ha staccato un tubo flessibile all’interno del negozio ed ha cominciato a colpire gli scaffali, distruggendo un pannello in plexiglass e facendosi consegnare l’incasso ammontante a circa 300 euro. È salito poi su un furgone del negozio e si è dato alla fuga. All’altezza di via Tolemaide dove ad attenderlo c’erano le volanti, ha provocato un incidente che ha coinvolto 7 veicoli e un autobus. Non ci sono feriti gravi. L’uomo è stato fermato dalla Polizia e, probabilmente, verrà arrestato.

Nella zona il traffico è ancora in tilt

