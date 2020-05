Petizione per far ripartire la Navebus ferma “per Covid”

Riparte tutto, ma non il servizio di collegamento via mare tra Pegli e il Porto Antico. Mauro Avvenente, capogruppo in consiglio comunale di Italia Viva, ha avviato una raccolta firme per evitare che si “dimentichi” di riavviare la Navebus

Ad Amt, storicamente, è sempre andata di traverso. Più volte negli anni passati ha tentato di favorire la chiusura del servizio, cosa che comporterebbe il confluire dei fondi (che sono sempre stati regionali) nelle casse dell’azienda. Eppure la Navebus è una bella soluzione, avviata a suo tempo da Arcangelo Merella quando era assessore al Traffico durante la giunta Pericu, che piace a genovesi e turisti. Purtroppo le corse sono poche e saltano spesso, non è mai stato attivato l’attracco di Pra’, non vengono allestiti servizi nelle ore migliori per i turisti nel fine settimana. Insomma, sembra si faccia di tutto per affossarla, indipendentemente da chi è all’amministrazione della città. Ora la paura di chi utilizza il servizio è che si approfitti dello stop Covid per non ripartire più. Per questo è stata avviata la petizione che presto sarà organizzata anche in forma telematica. Vi aggiorneremo non appena avremo notizie.

