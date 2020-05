Bus notturni, problemi di sicurezza e nessun distanziamento – VIDEO

Il Sindacato Orsa Tpl pronto allo sciopero. Lettera al prefetto Carmen Perrotta e al Questore Ciarambino: <Problemi di ordine pubblico e nessun rispetto delle norme Covid>. Anche di giorno le cose non vanno meglio, vi mostriamo un video girato sulla linea 1 alle 6 del mattino

Nessuna risposta alla lettera della Segreteria del 23 maggio scorso in cui il sindacato aveva indicato l’esigenza di un incontro urgente <per evitare il fermo del servizio a seguito della mancanza delle norme di sicurezza, indicate nel Decreto legge del 25 Marzo 2020 per il Trasporto Pubblico Locale>.

<Nello specifico risultano essere “abbandonate” le corse serali e notturne, fucina di situazioni fuori controllo che rischiano di sfociare in problemi di ordine pubblico sistemico – spiegano al sindacato -. Attualmente le condizioni permettono con le opportune distanze e relativi DPI, di confrontarsi direttamente in numero limitato>.

Così Orsa Tpl scrive di nuovo a Prefetto e Questore e li avverte: <In assenza di un vostro riscontro avvieremo la procedura di sciopero per la tutela di utenti e lavoratori>.

Intanto noi vi mostriamo un video che ci è arrivato qualche giorno fa. Anche di giorno la situazione è tutt’altro che in sicurezza. Il bus è della linea 1 e il video è stato girato alle 6 del mattino.

