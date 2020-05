Col coltello nella movida, denunciato dalla Polizia locale

Nel corso del servizio di ieri, gli uomini del reparto Sicurezza Urbana hanno anche denunciato il titolare di un locale di via Giustiniani che aveva dato da bere a un ubriaco e hanno comminato diverse sanzioni per mancato uso di mascherine, ubriachezza e per aver fatto pipì per strada

L’uomo, che ha 33 anni, è stato trovato ubriaco in archivolto Baliano, tra via San Lorenzo e Canneto il Lungo. Ha insultato e reagito agli agenti. Aveva addosso un coltello a serramanico di tipo paramilitare. È stato denunciato per il porto abusivo dell’arma, oltraggio e resistenza.

Nel corso della serata gli operatori della polizia locale hanno sorvegliato le strade in cui si svolge la movida segnalando tre persone alla Prefettura come consumatori di sostanze stupefacenti, hanno sanzionato 8 persone per ubriachezza imponendo anche l’ordine di allontanamento dal centro storico, hanno multato 4 persone perché non portavano la mascherina e uno perché aveva con sé il cane ma non lo teneva al guinzaglio.

Tre i verbalizzati per atti contrari alla pubblica decenza perché orinavano per strada, quattro perché giravano per le strade del centro storico con contenitori di vetro.

Le pattuglie sono dovute rimanere in piazza Ferretto fino alle 3:30 perché, nonostante la chiusura dei locali alle 3, parecchia gente era restata in loco.

Denunciato per aver servito da bere a un ubriaco il titolare di un locale di via Giustiniani. Gli agenti, alle 3 del mattino, hanno dovuto pretendere che chiudesse perché non lo aveva ancora fatto. Uno dei clienti che stavano tirando tardi all’interno (gli era stato appena servito un chupito), uscendo ha gridato agli agenti <Andate a fare il vostro lavoro!>. I cantuné non se lo sono fatto ripetere due volte e, accortisi che era sbronzo, lo hanno sanzionato per l’ubriachezza manifesta denunciando, appunto, il titolare dell’esercizio che gli aveva servito il bicchierino di alcolico nonostante l’uomo fosse già in presa ai fumi dell’alcol.

