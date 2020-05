Appello di Lorenza: «Aiutatemi a ritrovare mamma Maria»

L’anziana è malata di Alzheimer.È uscita questo pomeriggio intorno alle 17 dalla sua casa di Marassi e non ha più fatto ritorno

<Abbiamo allertato le Forze dell’Ordine e la stiamo cercando anche noi familiari. Doveste vederla in giro per cortesia avvisate le forze dell’ordine> dice Lorenza.

L’anziana era già scomparsa qualche tempo fa ed è stata ritrovata e riportata a casa. Se la incontraste, potrebbe essere in stato confusionale. Chiamate subito il 112 o la polizia locale che provvederà a rintracciare i parenti.

