Assenza di tamponi nelle Rsa? Indagano i Nas e la Procura

Uno dei motivi che potrebbero aver agevolato la diffusione dei virus nelle residenze sanitarie potrebbe essere stata la mancanza di tamponi molecolari per individuare i contagiati tra pazienti e personale

Nell’ambito dell’inchiesta della Procura della Repubblica di Genova per epidemia colposa, il Nas dei Carabinieri, coordinati dal procuratore aggiunto Francesco Pinto, stanno accertando quanti test per accertare la diffusione del contagio sino stati realmente effettuati sia ai degenti sia ai lavoratori delle Rsa.

I militari dell’Arma dovranno stabilire, attraverso gli elenchi dei tamponi effettuati sia sui pazienti sia sui dipendenti delle Residenze, se ci siano stati ritardi od omissioni nella ricerca dei contagiati che avrebbero potuto (come poi è avvenuto) trasmettere il virus e propagare l’epidemia, se i tamponi siano stati effettuati e se lo siano stati numericamente sufficienti.

