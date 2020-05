Furti in strada: due denunciati dalla Polizia di Stato

I due casi sono accaduti in via Dondero alle 11.50 e un via Cerruti alle ore 17,15, cioè in pieno giorni. A Sampierdarena un uomo ha sfilato il cellulare a un altro, a Sestri due uomini hanno rapinato del borsello un cliente appena uscito dal supermercato. Uno di loro è stato catturato

Sono stati due gli interventi per furto, di cui uno diventato una tentata rapina, effettuati ieri dai poliziotti del Commissariato Cornigliano e di Sestri Ponente.

In entrambi i casi sono stati individuati e denunciati i responsabili, due algerini rispettivamente di 24 e 34 anni, entrambi pluripregiudicati ed irregolari.

Il primo episodio è avvenuto a Sampierdarena: la vittima, un 62enne genovese che mentre camminava in via Dondero è stato avvicinato dal primo denunciato che gli ha sfilato dal borsello il telefono cellulare. Accortosi del furto, si è dato subito all’inseguimento del ladro raggiungendolo e fermandolo poco dopo, riuscendo anche a farsi restituire il maltolto, schivando però un pugno. Gli agenti del Commissariato di Cornigliano intervenuti con prontezza hanno rintracciato il rapinatore all’interno di un bar della zona, trovandolo in possesso di 3 involucri in cellophane contenenti circa 100 grammi di cannabis. Il giovane è stato denunciato anche per la detenzione dello stupefacente ai fini dello spaccio.

Il secondo intervento risale al pomeriggio di ieri quando un 67enne genovese, uscito da un supermercato e montato in auto pronto per ripartire, è stato fermato dal 34enne algerino che gli segnalava un problema alla gomma anteriore. Il genovese a quel punto è sceso per guardare lo pneumatico e non si è accorto che un complice, nel frattempo, si è avvicinando dalla parte del lato passeggero rubandogli il borsello adagiato sul sedile.

Una volta resosi conto di quanto avvenuto, il genovese ha chiamato il 112 NUE seguendo a distanza l’algerino senza mai perderlo di vista, rendendo così possibile l’immediato rintraccio da parte dei poliziotti del Commissariato di Sestri Ponente. Il ladro è stato accompagnato presso gli Uffici della Questura e denunciato per furto aggravato, in concorso con persona rimasta ignota.

