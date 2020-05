Principio di incendio al Gaslini. Evacuato il personale

È successo presso il padiglione 8. Non ci sono feriti o intossicati

All’Istituto Gaslini intorno alle ore 14.00 si è verificato un principio di incendio presso il padiglione 8. Lo rende noto lo stesso ospedale. Sul luogo è prontamente intervenuto il servizio antincendio dell’Istituto, che lo ha immediatamente spento.

Si suppone che la causa sia dovuta ad un accumulo di fogliame in un’intercapedine.

Non si ravvisano danni a persone e cose. Il personale presente nell’edificio è stato immediatamente evacuato in via precauzionale.

