Cornigliano, la Polizia locale fa piazza pulita dei veicoli che portavano degrado – FOTO

Piazza Battelli, il 6º Distretto ha avviato la rimozione di 7 mezzi abbandonati, non assicurati o in sosta vietata e Amiu ha ripulito l’area

Il 6º Distretto territoriale di Polizia locale (Medio Ponente) è intervenuta in piazza Battelli a Cornigliano per risolvere un problema segnalato dai cittadini in maniera drastica. Due veicoli sono stati sequestrati perché privi dell’assicurazione, tre sono stati rimossi e avviati alla demolizione perché in stato di abbandono, altri due sono stati rimossi perché insistevano in un’area in cui era prevista la pulizia che era difficoltoso effettuare proprio a causa della sosta non autorizzata.

Dopo l’intervento della Polizia locale, il personale Amiu ha provveduto alla pulizia.

Mi piace: Mi piace Caricamento...