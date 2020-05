Topi che “ballano” (in assenza di umani), la settimana scorsa derattizzazione nei carruggi

L’intervento in via Giustiniani e piazza Veneroso. Ne dà notizia l’assessore comunale Matteo Campora a seguito di un’interrogazione del consigliere della Lista Crivello Enrico Pignone che ha chiesto anche informazioni sulla chiusura di punti di raccolta Amiu e chiarimento sul bando per l’assunzione di tre dirigenti per l’azienda

Da qualche tempo, a causa delle misure di prevenzione Covid, le risposte vengono fornite per iscritto. Ecco la relazione dell’assessore Campora

Per quanto riguarda gli Ecopunti l’unico chiuso prima dell’emergenza Covid 19, a causa di un guasto tecnico allo scarico delle acque, è quello di via Maddalena 17 r. Siamo ad oggi (martedì 28 aprile, ndr) in attesa dell’intervento di IRETI per l’effettuazione degli interventi tecnici necessari, ma al momento l’azienda è operativa solo per la gestione delle emergenze.

Con riferimento alla pulizia delle strade del centro storico, Amiu in questo momento di emergenza ha rimodulato i servizi dando priorità al lavaggio delle strade e alla sanificazione con prodotti adeguati con prevalenza dei tratti interessati al passaggio delle persone autorizzate. Sono stati implementati i lavaggi notturni raddoppiando la frequenza e cercando di garantire, ogni settimana, il lavaggio delle strade all’ interno del Centro Storico. Via dei Giustiniani nelle ultime settimane è stata oggetto del lavaggio notturno ogni Martedì notte, della disinfezione con idropulitrice dei vicoli limitrofi sede delle postazioni di raccolta con cadenza trisettimanale, della disinfezione dei punti critici indicati ad Amiu Bonifiche che prevede un intervento settimanale a complemento di quanto eseguito da Amiu. Inoltre Ge.Am effettua la sanificazione delle maniglie e pedaliere dei cassonetti posizionati sulla sede stradale, l’ultimo intervento il giorno 21 Aprile.

Infine, un’attenzione particolare viene prestata per limitare la presenza di ratti che approfittando della scarsa presenza di passanti, vengono segnalati ad Amiu ad ogni ora della giornata e, congiuntamente all’ufficio animali del Comune di Genova, vengono effettuati interventi di derattizzazione. Il 28 aprile mattina Amiu Bonifiche è intervenuta nei punti critici quali vico San Bernardo e piazza Veneroso.

Circa i bandi di concorso per tre dirigenti di Amiu, il Presidente e il Direttore Generale riferiscono di avere pubblicato i bandi per motivi legati alla necessità di coprire dei ruoli scoperti da diversi anni (legale) e per sostituire dei dirigenti ormai prossimi al pensionamento (dirigente addetto alla compliance andrà in pensione questo mese), e altri andranno in pensione nei prossimi due anni, il tutto in previsione della sottoscrizione del nuovo contratto di servizio della durata di 15 anni che porterà Amiu a dare servizi a 31 comuni e aree nuove. Al fine di affrontare questo nuovo impegnativo scenario i vertici dell’azienda hanno deciso di pubblicare i tre bandi, precisando tuttavia che non è certo se procederanno a trasformare i tre bandi in tre assunzioni fin da ora, infatti la graduatoria che si formerà potrà servire per il futuro al fine di attingere ruoli di vertice nel momento in cui si verificherà l’effettiva necessità e per garantire il turn over”

