Denuncia dal centro storico: “Invasione di topi in atto” – IL VIDEO

Sono decine e brulicano attorno ai cassonetti dell’immondizia. Un video dalla zona di via San Bernardo, via dei Giustiniani e piazzetta Veneroso racconta bene la situazione in atto. Una residente: <Si moltiplicano ogni giorno e hanno tentato anche di aggredire il mio cane>

A inviarcelo è Silvia Palazzolo, che dice chiaramente di uno avere intenzione di innescare polemiche, però segnala una situazione reale, bel documentata dalla ripresa. <L’invasione dei topi nelle ultime settimane è diventata un problema ancora più grave di prima – dice -. Non sono un’allarmista, mi attengo alle regole e porto fuori il cane due volte al giorno. Mi faccio persino portare la spesa a casa per limitare i contatti con più persone possibili. Cerco di avere senso civico. Ma la sera poi quando esco a portare fuori il cane, devo avere paura ad andare in alcune vie limitrofe a dove vivo e dove dovrei buttare la spazzatura. Da vico San Bernardo non si può passare, senza che i topi tentino di aggredire il mio cane. Il video illustra la situazione in piazzetta Veneroso. I topi sembrano raddoppiare ogni giorno. Il nostro centro storico, è stato svuotato dalle persone e si sta riempendo di questi animaletti che, allora volta, sono noti per portare un sacco di malattie>.

Mi piace: Mi piace Caricamento...