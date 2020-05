Rapina a mano armata a un tassista, 25enne arrestato dalla Squadra Mobile

Era salito sul taxi in piazza Acquaverde il 21 marzo scorso, si era fatto consegnare il telefono sotto minaccia ed era scappato. Ma le indagini della Polizia, coordinate dalla Procura, hanno portato alla sua identificazione

La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica del capoluogo, ha dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal GIP presso il Tribunale di Genova per il reato di rapina aggravata, a carico di un 25enne pregiudicato italiano.

A carico dello stesso sono stati raccolti gravi elementi di responsabilità in relazione ad una rapina a mano armata, commessa a Genova nella nottata del 21 marzo scorso in danno di un tassista. In particolare l’autore del delitto, intorno all’una di notte, dopo essere salito a bordo del taxi in sosta in piazza Acquaverde, aveva intimato al conducente, minacciandolo con un oggetto appuntito, di consegnargli il telefono cellulare. Dopo la consegna il giovane si era allontanando facendo perdere le proprie tracce, tuttavia le indagini svolte da questa Squadra Mobile hanno consentito di individuarlo e ricostruirne le responsabilità. L’uomo, già noto alla Polizia, è stato rintracciato e, previa compiuta identificazione, sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.

