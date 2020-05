Fresatura di 3 centimetri e successiva asfaltatura con conglomerato bituminoso

Risanamento in corso per la pavimentazione stradale di piazza Sturla e dell’incrocio tra Via dei Mille e Via Brigata Salerno.

Aster cura la manutenzione di più di 7.300.000 mq, pari a 1.400 km di strade asfaltate, lastricate e “mattonate” della città

