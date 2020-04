Oggi il nuovo ponte sarà completo. Cerimonia col premier Conte

L’arrivo del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e del ministro per le Infrastrutture Paola De Micheli è previsto per le 10.30. Li accoglierà il sindaco e commissario straordinario Marco Bucci.

La visita all’interno del cantiere durerà circa un’ora e si potrà seguire in diretta su www.commissario.ricostruzione.genova.it.

Sull’ultima campata del nuovo viadotto sventola la bandiera di Genova. È lunga 50 metri ed è pronta a essere innalzata a 45 metri dagli strand jack. L’innalzamento dovrebbe terminare stamattina alla presenza del sindaco e commissario straordinario Marco Bucci, di Conte e del ministro De Micheli. Dopo, l’intera struttura in acciaio del ponte che collega le due sponde della vallata sarà terminata, nell’attesa che si completi l’asfaltatura). In quel momento la sirena del cantiere suonerà e suoneranno anche le navi in porto.

