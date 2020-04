Fermato per i controlli Covid, aggredisce i carabinieri

L’uomo è stato denunciato per la resistenza ai militari dell’Arma e sanzionato per l’inosservanza al decreto nazionale

Nel pomeriggio, una pattuglia del Nucleo Radiomobile, impegnata per il controllo del territorio e per far rispettar le normative vigenti in merito all’esigenza del Covid, mentre transitava da salita Inferiore Cataldi, fermava per un controllo un cittadino straniero. L’uomo, reagiva opponendo resistenza e minacciando i Carabinieri. Pertanto, dopo la fase dell’identificazione, il 34 enne, F.B. del Bangladesh, domiciliato a Genova, è stato deferito in stato di libertà per “resistenza a pubblico ufficiale” nonché sanzionato amministrativamente per la violazione alle prescritte misure per il contenimento dell’epidemia.

