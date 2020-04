Allaccio abusivo al contatore del gas, i CC denunciano una donna

Non aveva mai stipulato un contratto con la società fornitrice, ma da anni godeva del servizio

In mattinata, i carabinieri di Chiavari, dopo i dovuti accertamenti, hanno deferito in stato di libertà per “furto aggravato continuato” una donna, gravata da pregiudizi di polizia, abitante in quel Comune. La donna, come accertato dai militari dell’Arma, da alcuni anni, fruiva indebitamente della fornitura del gas, poiché, aveva manomesso il contatore di proprietà di una società addetta alla fornitura del gas, senza mai aver sottoscritto un contratto.

Mi piace: Mi piace Caricamento...