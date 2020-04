Camion si ribalta, A26 chiusa

Tratto Chiuso tra il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per incidente

È intervenuta una squadra di Ponente Soccorso (Misericordia) inviata dal 118 per soccorrere il camionista.

Sulla A26 Genova-Gravellona Toce, tra il bivio per la A10 Genova-Ventimiglia e Masone, verso Gravellona Toce, è stata disposta la chiusura del tratto per un incidente che ha visto coinvolto una cisterna all’altezza del km 3.

All’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 3 km di coda.

In direzione Genova, ci sono code per 1 km.

A chi dall’A10 Genova-Ventimiglia è diretto in A26 nord, si consiglia di uscire a Genova Prà e rientrare in autostrada a Masone dopo aver percorso la strada statale 456 del Turchino.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco ed i mezzi di soccorso meccanico e sanitario.

Articolo in aggiornamento

