È scomparso il liberale Gustavo Gamalero. Era stato vice presidente della Regione

Ne dà notizia sulla sua pagina Facebook il deputato Roberto Cassinelli: <La nostra terra perde un uomo perbene, un liberale autentico ed un grandissimo genoano. Ci mancherà>

Scrive Cassinelli:

Si è spento oggi pomeriggio nella sua amata Camogli il grande liberale e mio grande amico Gustavo Gamalero.

Per decenni, insieme ad Alfredo Biondi, Ernesto Bruno Valenziano e mio padre è stato tra le colonne del Partito Liberale in Liguria: a lungo consigliere regionale, vicepresidente della Regione, consigliere comunale e prosindaco, oltreché affermato avvocato penalista.

Brillante, acuto, vivace, fino all’età di novantaquattro anni ha conservato la vitalità e l’energia che tutti conoscevamo.

Per noi liberali liguri Gustavo è stato un maestro di politica, di capacità amministrativa e di eleganza.

A lui mi legano ricordi indissolubili di anni bellissimi ed una amicizia profonda e sincera.

La nostra terra perde un uomo perbene, un liberale autentico ed un grandissimo genoano. Ci mancherà.

Ad Armando, Micaela e a tutta la famiglia il mio abbraccio fraterno.

