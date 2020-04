Appartamento in fiamme in via Molteni a Sampierdarena

23 Aprile 2020

23 Aprile 2020 Cronaca L’incendio è scoppiato in piena notte. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale Le squadre dei pompieri sono al lavoro mentre scriviamo. L’odore del fumo si sente in tutta la zona. Al momento non è noto se ci sono feriti o intossicati. Vi aggiorneremo domattina, non appena avremo ulteriori notizie. Nella foto di Gianni Cadile, che ringraziamo, l’arrivo dei mezzi di soccorso e il fumo che si sprigiona dall’ultimo piano del palazzo Condividi: E-mail

