Bucci: “Sarà pubblicata la graduatoria degli aventi diritto ai buoni”

La lista sarà pubblicata sul sito solo con i numeri di riferimento, per garantire la privacy e, al contempo, consentire a ciascuno di capire in che posizione della graduatoria è

Il sindaco Marco Bucci ha comunicato durante la conferenza stampa quotidiana in cui si fa il punto della situazione Covid che sarà pubblicata sul sito del Comune la graduatoria degli aventi diritto ai buoni pasto. Esauriti i 3 milioni inviati dal Governo, da domani saranno distribuiti altri 500 mila euro derivanti da offerte di privati e, in parte (100 mila euro) da fondi propri di Tursi. Resteranno in graduatoria altri aventi diritto che potranno ricevere il proprio buono solo se arriveranno nuove donazioni.

Mi piace: Mi piace Caricamento...