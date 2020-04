Ben 4200 km percorsi. Il ringraziamento del Municipio Ponente

<La Croce Rossa di Voltri sta svolgendo un compito importantissimo per la consegna della spesa e dei farmaci – spiega l’assessore municipale Matteo Frulio -. I numeri dimostrano quanto questo servizio sia essenziale per la popolazione e soprattutto per chi ha bisogno di un aiuto concreto.

Grazie a tutti voi che ogni giorno ci mettete cuore e non solo!>









