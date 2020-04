Incendio in via Lomellini, i vvf mettono in salvo due persone

20 Aprile 2020

20 Aprile 2020 Cronaca Il rogo è scoppiato al primo piano di una casa della strada del centro storico È successo verso l’una. Sul posto anche i soccorsi inviati dal 118. I due residenti dell’appartamento, messi in salvo dai pompieri, per fortuna, non hanno avuto necessità di cure.

Tra le ipotesi del rogo: un corto circuito. In copertina: foto d’archivio Condividi: E-mail

