168º anniversario della Polizia, celebrazione sobria con l’omaggio ai caduti

La Questura: <Primo obiettivo: tutelare la salute della nostra comunità e dei nostri poliziotti>

Oggi ricorre il 168° anniversario dalla fondazione della Polizia di Stato.

<Quest’anno, l’attuale scenario e il particolare momento che sta vivendo il nostro Paese impone che la celebrazione della fondazione della Polizia di Stato, sia ispirata a criteri di massima sobrietà per tutelare la salute della nostra comunità e dei nostri poliziotti – dicono alla Questura di Genova -. L’anniversario della fondazione si celebra in forma simbolica e pertanto il Prefetto e il Questore della Provincia di Genova, renderanno il doveroso omaggio ai caduti della Polizia di Stato con la deposizione di una corona presso la lapide commemorativa della Questura. Il Cappellano della Polizia di Stato reciterà una preghiera rivolta a tutti i caduti della Polizia che hanno sacrificato la vita per la sicurezza della nostra collettività. Un particolare pensiero sarà rivolto alle numerose vittime della terribile epidemia>.

Mi piace: Mi piace Caricamento...