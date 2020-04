L’intervento dei vigili del fuoco è durato fino alle 6

Nella notte un incendio boschivo è divampato a Neirone, in località Giassina. Le fiamme, alimentate da in vento forte, hanno divorato un ettaro e mezzo di bosco. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Chiavari che hanno dovuto lavorare fino alle 6 di questa mattina per avere ragione delle fiamme.

