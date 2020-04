Il presidente della Regione Giovanni Toti: <Domani l’incontro con i prefetti per controlli stretti nel fine settimana di Pasqua e Pasquetta>

Restano in vigore le normative vigenti: non si può spostarsi nelle seconde case. <È totalmente illegale – ha detto il presidente della Regione Giovanni Toti -. Nessuno pensi, da Genova o da regioni del nord, di trasferirsi in Riviera>. No anche a riunioni familiari allargate: il pranzo di Pasqua potrà essere aperto solo al nucleo familiare distretto.

Mi piace: Mi piace Caricamento...