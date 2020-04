Una stagione di piombo e di sangue, Zavoli la raccontò ai colleghi

Un estratto della sua prolusione tenuta a Fiuggi, in occasione del corso propedeutico all’esame di idoneità professionale organizzato dall’Ordine dei giornalisti

Per provare a comprendere il peso doloroso di una stagione di piombo e di sangue e per spiegare il senso di un mestiere, le parole di Sergio Zavoli possono aiutare. Quello che vi proponiamo è un estratto della sua prolusione tenuta due anni fa a Fiuggi, in occasione del corso propedeutico all’esame di idoneità professionale organizzato dall’Ordine dei giornalisti (la registrazione integrale è disponibile sul sito odg.it, sezione esami). Zavoli, classe 1923, ricorda l’intervista ad un brigatista realizzata nel programma “La Notte della Repubblica”, una pagina di storia della tv andata in onda tra il 1989 e il 1990. Introdurre questa testimonianza è esercizio inutile e velleitario. Vale la pena cliccare e riflettere.

(a.f.)

