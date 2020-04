Covid: psicoterapeuti, psicologi, pedagogisti, educatori a disposizione gratis di genitori e figli

Un’iniziativa gratuita per chi in questo momento vive la reclusione da coronavirus con disagio e difficoltà. È capitanata da Adriana Antolini già docente universitaria al Corso di Laurea in Psicologia. È stata primario psicologo psichiatrico nel Dipartimento di Salute Mentale della Asl 3 e maestra di una generazione di psichiatri

Un gruppo di psicoterapeuti, psicologi, pedagogisti, educatori si mette a disposizione gratuita di chi, genitori e figli, in questo momento vive la reclusione da coronavirus con disagio e difficoltà. A seguire una presentazione di Adriana Antolini che ha coordinato questa squadra al fianco delle famiglie. Adriana Antolini già docente universitaria al Corso di Laurea in Psicologia, è stata primario psicologo psichiatrico nel Dipartimento di Salute Mentale della Asl 3 e maestra di una generazione di psichiatri.

testo di Adriana Antolini

Eccoci qui, allora, al vostro fianco, così come siamo e siamo stati capaci di esserlo, anche, con le nostre famiglie, i nostri amici e i nostri colleghi, nei nostri gruppi, che hanno sempre saputo coniugare la competenza con l’amicizia e l’affetto. Sappiamo che c’è bisogno di trovare persone capaci di ascoltarci con sensibilità e discrezione sempre, tanto più in situazioni in cui l’incertezza è dominante e il rischio di malattia e morte incombe. Pensiamo anche che all’ascolto competente sia indispensabile unire suggerimenti di comportamento e proposte di gioco e di pensiero, che possano aiutare a sostenere,condividere ed elaborare, almeno in parte, angosce profonde e sentimenti con cui abbiamo meno confidenza. Dunque siamo qua. Siamo un gruppo di professionisti, con esperienza istituzionale, più o meno prolungata a seconda dell’età, in ambito pubblico, privato o privato convenzionato e condividiamo, da molti anni, una formazione psicoanalitica fortemente connotata sul piano dell’impegno sociale e civile, quella fondata e promossa dalla Tavistock Clinic di Londra. Ciascuno di noi appartiene anche a diverse associazioni a indirizzo psicoanalitico, come l’Associazione Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica dell’Infanzia e delle Famiglie (A.I.P.P.I), che ha introdotto in Italia il modello Tavistock alla fine degli anni ’70, il Centro Studi MarthaHarris (C.S.M.H.), l’Associazione per lo studio delle dinamiche di gruppo (ACANTO)

La Tavistock Clinic di Londra si è costituita negli anni della seconda guerra mondiale e ha condiviso con l’esercito la difesa del proprio paese, con particolare attenzione ai bambini e alle famiglie.La condivisione di un modello formativo con queste caratteristiche, unito alla sensibilità civile di ciascuno di noi, ci ha spinto a trovare un modo per essere di aiuto ai sanitari sottoposti a un impegno psicologico molto significativo, così come si vive lavorando in condizioni estreme. Dopo aver constatato che, con generosa tempestività, gli Ordini Professionali dei Medici e degli Psicologi, le A.S.L., la Società Psicoanalitica Italiana (S.P.I.), l’A.I.P.P.I., l’Associazione IlNodo Group, e altri gruppi e istituzioni si sono mossi in questa direzione, abbiamo pensato di offrire il nostro aiuto e sostegno alle famiglie e ai bambini e ragazzi, che stanno vivendo una situazione eccezionale di vicinanza continuativa e forte limitazione dei legami sociali,lavorativi e scolastici.

In questi stessi giorni anche l’Ospedale Gaslini ha avviato un’iniziativa analoga e siamo lieti d indirizzare le nostre forze nella direzione delle persone che possono averne più bisogno.Siamo abituati a lavorare con bambini molto sofferenti, sia nella scuola e nelle cooperative sociali che negli studi professionali e, quando non abbiamo la fortuna di poter offrire le nostre competenze nelle strutture sanitarie e sociali pubbliche, dove alcuni di noi hanno lavorato per anni e continuano, talvolta, a lavorare adesso.Andiamo avanti insieme, coraggio!

I contatti coi professionisti

Lunedì h. 10.00-12.00 Cecilia Andreotti, Pedagogista tel. 334 594 4064h. 17.00-19.00 Barbara Giuliani, Psicologa Psicoterapeuta tel. 338 360 5138h. 18.00-19.00 Nicoletta Novelli, Psicologa tel. 339 762 2587h. 19.30-20.30 Fabio Pierani, Psicologo tel. 339 133 6721

Martedì h. 08.30-09.30 Cristiana Cotto, Psicologa Psicoterapeuta tel. 347 106 1377h. 10.oo-12.00 Margherita Marasso, Psicologa Psicoterapeuta tel. 347 228 5453h. 17.30-18.30 Erika Pantaleo, Psicologa tel. 328 7060936h. 18.00-20.00 Stefania Santamaria, Psicologa tel. 392 313 9306

Mercoledì h. 09.00-11.00 Benedetta Carrosio, Psicologa tel. 333 501 6864h. 10.0-12.00 Agnese Profumo, Insegnante, educ. psicomotricista tel. 347 915 8684 h. 14.00-16.00 Cristina Bisio, Psicologa Psicoterapeuta tel. 345 604 3493

Giovedì h. 10.00-12.00 Sonia Ardizzone, Medico Psicoterapeuta tel. 347 046 5375h. 12.00-14.00 Caterina Canepa Croce, Psicologa Psicoterapeuta tel. 348 851 8689h. 16.00-18.00 Paola Stimamiglio, Medico Psicoterapeuta paola.stimamiglio@fastwebnet.it

Venerdì h. 09.00-10.00 Cristiana Cotto, Psicologa Psicoterapeuta tel. 347 106 1377h. 10.00-11.00 Cristina Pedemonte, Psicologa tel. 349 773 9937h. 10.30-12.30 Sabrina Vannucci, Pedagogista tel. 339 386 4218h. 12.30-13.30 Fabio Pierani, Psicologo tel. 339 133 6721h. 16,00-17,00 Antonio Costa, Psicologo tel. 373 769 7928h. 16,00-17,00 Erika Pantaleo, Psicologa Psicoterapeuta tel. 328 7060936h. 17,00-18,00 Nicoletta Novelli, Psicologa tel. 339 762 2587I

La mail è accantoallefamiglie@gmail.com. Cè anche una pagina Facebook

