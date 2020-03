Pd e Lista Crivello chiede al Prefetti presidi alle poste per il ritiro delle pensioni

Richiesta dei consiglieri comunali e dei presidenti di Municipio di centrosinistra

Garantire la sicurezza degli operatori allo sportello e degli anziani che domani si recheranno a riscuotere la pensione attraverso l’organizzazione di presidi delle forze dell’ordine e della polizia municipale nei pressi degli uffici postali. La richiesta al Sindaco e al Prefetto arriva dai gruppi consiliari di PD e Lista Crivello in Comune e dai presidenti di centrosinistra dei Municipi genovesi.

<Giovedì 26 marzo sarà infatti il primo giorno di erogazione delle pensioni con lo scaglionamento in base al cognome, una misura opportuna ma che potrebbe rivelarsi non sufficiente – dicono presidenti e consiglieri -. Ecco perché la presenza delle forze dell’ordine potrebbe essere più che utile per garantire le distanze obbligatorie tra le persone che accedono agli sportelli e un servizio d’ordine che eviti comunque pericolosi assembramenti, accorgimenti necessari per la difesa della popolazione anziana, la più fragile di fronte alla minaccia del Coronavirus>.

PD e Lista Crivello chiedono inoltre al sindaco di mettere a disposizione, e di promuovere in modo capillare tra gli interessati, un numero dedicato della Protezione civile per gli anziani che hanno problemi negli spostamenti e che quindi si trovano in difficoltà nel raggiungere gli uffici postali, per dar loro modo di essere accompagnati a riscuotere la pensione.

La richiesta, oltre che dai gruppi consigliari, è firmata da: Federico Romeo, presidente Municipio Valpolcevera; Massimo Ferrante, presidente Municipio Bassa Bisagno; Roberto D’Avolio, presidente Municipio Media Bisagno; Claudio Chiarotti, presidente Municipio Ponente; Mario Bianchi, presidente Municipio Medio Ponente

Mi piace: Mi piace Caricamento...