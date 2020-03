Croce Bianca Genovese, consegna gratuita dei farmaci col segway

La Croce Bianca Genovese, per facilitare e incentivare la permanenza dei cittadini nelle proprie abitazioni, da giovedì 26 marzo 2020 metterà a disposizione nei quartieri Albaro, Carignano, Foce, Portoria e S. Martino un servizio gratuito di recapito a domicilio dei farmaci

Il servizio sarà attuato grazie ad una convenzione stipulata con le Farmacie: San Giorgio, Nizza, Benvenuto (zona Albaro); Barabino, Croce Bianca, N.S. del Rimedio, Nazionale, Genovese, Majonchi e Santa Zita (zona Foce) e sarà attivo, nello specifico, per i CAP: 16129, 16146, 16145, 16131, 16121 e 16128.

Per prenotare la consegna occorrerà contattare la propria Farmacia convenzionata di riferimento, la quale raccoglierà gli ordini e li inoltrerà alla Croce Bianca Genovese per il ritiro dei farmaci e il successivo recapito a domicilio, che avverrà dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19.

La Farmacia convenzionata si occuperà inoltre di comunicare l’importo totale al cliente per la preparazione dei contanti, che verranno ritirati contestualmente al recapito dei farmaci dal personale addetto alla consegna (il quale opererà in divisa, con tesserino di riconoscimento e automezzi sociali).

Chiediamo il contributo della Cittadinanza per diffondere il più possibile la conoscenza di questo servizio che, ci auguriamo, possa rappresentare un valido aiuto in un momento di difficoltà per tutti.

