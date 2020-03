In via Vezzani tentativo di rapina con vetrata infranta e sputo finale

Tra gli effetti collaterali del coprifuoco, anche diversi furti nei locali chiusi del centro storico. Per le strade non c’è nessuno e i malviventi si sentono liberi di agire indisturbati.

È successo ieri sera, quando un uomo, evidentemente ubriaco, è entrato in un esercizio dove i titolari stavano facendo le pulizie. Sbattuto fuori, è caduto sulla vetrata sfasciandola. Poi, prima di andarsene, ha sputato all’indirizzo del titolare. Il video di Veronica Mastroieni che ha ripreso tutta la scena.

Come nel caso della tentata rapina sul bus, i casi di cronaca, già gravi di per sé, sono ancora più preoccupanti per la modalità. Sputare sulle vittime, normalmente solo un atto di spregio e maleducazione, diventa ora un potenziale veicolo di contagio.

